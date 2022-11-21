. Надежда Ангарская вышла замуж и забеременела

Актриса Надежда Ангарская поделилась радостными новостями. Артистка рассталась с мужем еще в 2018 году, однако только недавно смогла получить свидетельство о разводе. И все из-за бесконечных судов о разделе имущества, определении места жительства общего ребенка. Этот процесс очень изматывал звезду, хоть на заседания вместо нее и ходил адвокат. С помощью друзей, близких и маленького сына, юмористка смогла вновь вернуться на волну позитива, похудела на 41 килограмм и нашла новую любовь. Ангарская не против снова связать себя узами брака, но вот об очередном избраннике предпочитает умалчивать. «Да, у меня есть отношения. Замуж во второй раз вышла бы, почему нет. Выходят же люди и в третий раз, и в четвертый. Я могу рассказать о нем, но немного попозже», - заявила Надежда.Вместо информации об избраннике артистка решила раскрыть куда более важную и личную новость. Ангарская начала издалека. Она призналась, что раньше с недоумением смотрела на беременных женщин в возрасте около 40 лет. Но судьба сыграла с ней шутку. «Не готовилась к этому, ведь мне скоро 40 лет. <...> В общем, как говорится, не зарекайтесь. Сейчас я готовлюсь стать мамой во второй раз. Поэтому спорт мне запрещен. Хожу в поликлинику нашу, а это пять километров пешком, сдаю анализы. Надеюсь, что все будет хорошо», - цитирует звезду «Семь дней». Напомним, что у надежды Ангарской уже есть один ребенок - сын Давид от первого брака. Мальчику уже семь лет, с отцом он, по признанию юмористки, продолжает общаться несмотря на развод родителей.