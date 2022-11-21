. Насколько подорожает ЖКХ с первого декабря

Эксперт рассказал, насколько больше будут платить Россияне. С 1 декабря в России произойдет досрочная индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Какие конкретно строчки в платежках изменятся и какой окажется итоговая сумма, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Как заявила эксперт, в России цены на жилищно-коммунальные услуги обычно контролируют несколькими путями. Сейчас речь идет об установлении предельной индексации в 9% на воду, электричество, отопление, газ и утилизацию мусора. «Плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», — пояснила доцент. Лебединская считает, что плата за «коммуналку» вырастет не больше, чем на существующий уровень инфляции. К слову, в начале октября Минэкономразвития дало прогноз общего роста цен в стране по итогам года в 13,2%. В то же время специалист отмечает, что регионы имеют право поднять цены и на более высокий уровень, чем предполагает досрочная индексация. Правда, такое возможно лишь при согласовании новых тарифов в Федеральной антимонопольной службе. А для этого нужны основания. По словам Лебединской, главам областей и республик дали время до конца ноября, чтобы определиться. В субъектах федерации цены повышаются всегда по-разному. Где-то рост составляет около 3%, а где-то более 6%. Конкретная цифра обычно увязывается с платежеспособностью населения. «Важно, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохранены. Такие выплаты могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают установленную долю от их совокупного дохода», — привело слова специалиста агентство «Прайм». Ранее эксперты подсчитали, сколько жители России платят за ЖКУ. Оказалось, что в каждом регионе суммы разняться. При этом самые дорогие услуги оказались в Москве, средний чек составляет чуть больше 10 тысяч рублей. На втором месте были Камчатская и Магаданская области, где за газ, свет и воду жители выкладывают около 9 тысяч.