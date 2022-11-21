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Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков

Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банковГендиректор Deutsche Bank Севинг заявил об опасноq зависимости ЕС от иностранных банков

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг предупредил об опасной зависимости стран Европы от иностранных банков. Его слова приводит агентство Вloomberg.

Банкир приравнял эту угрозу к зависимости региона от внешних источников энергии, которая стала причиной кризиса. Севинг, который ранее уже предупреждал об опасности, заговорил о необходимости принятия экстренных мер. «Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы. И никто не должен относиться к этой опасности легкомысленно», — сказал он.

Также директор банка раскритиковал европейские контролирующие органы, обвинив их в «управлении тяжелой рукой». «Нам также стоит посмотреть, где регулирование, возможно, зашло слишком далеко», — указал банкир.

Ранее Севинг говорил о том, что в долгосрочной перспективе отрицательные процентные ставки могут уничтожить финансовую систему. Это случится, если клиенты начнут забирать свои деньги, а банки — рушиться один за другим. ЕЦБ использует снижение ставки с 2014 года, при этом Кристин Лагард, которая сменит на посту главы ЕЦБ уходящего Марио Драги, указала, что продолжит такую политику.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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