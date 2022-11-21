. Ольга Орлова стремительно набирает вес
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Ольга Орлова стремительно набирает вес

Ольга Орлова стремительно набирает вес
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о своей проблеме. Звезда шоу-бизнеса привыкла находиться в центре внимания. Ольга старается не реагировать болезненно на обидные замечания, но иногда жестко отвечает хейтерам. Например, публикует их самые неудачные фото. По словам Ольги, это вызывает у недоброжелателей бурные эмоции. «Чаще всего это провоцирует новую агрессию от них. Но иногда до людей доходит, насколько неприятен может быть хейт, и они извиняются. А я всегда за мир», — сообщила Орлова. Недавно Ольга отметила свой юбилей в популярном ресторане в Москве. Поклонники поинтересовались у актрисы, что ей подарил муж. За бизнесмена по имени Валерий она вышла замуж в прошлом году после двухлетнего романа. «Очень популярный вопрос. Я еще не придумала подарок, который хочу. Поэтому оставила это на потом», — призналась певица. Бывшая солистка группы «Блестящие» ждет второго ребенка. Она не верит в суеверия о беременных и продолжает тщательно ухаживать за собой. Так, Ольга пояснила, на что нужно обращать внимание во внешности женщинам после 30 лет. «Волосы, кожа, ногти, улыбка и аромат. В принципе, с мужчинами всё тоже самое. Ухоженных людей видно сразу», — отметила артистка.
Теледива отправилась в спа-салон и попробовала модный бьюти-уход. «Флатинг – процедура, по время которой человек лежит в концентрированном соленом растворе. Чтобы провести сеанс, понадобится специальная камера, дистиллированная вода и много магниевой соли», — рассказала Ольга. Артистка бережно относится к своему здоровью в ожидании малыша. Она сдает все необходимые анализы и регулярно бывает на приеме у врача. По словам Орловой, она категорически не приемлет того, чтобы позволять себе вредные привычки, например, бокал вина во время беременности. Ольга также пожаловалась на повышенный аппетит. «У меня рот не закрывается. С завтрашнего дня попытаюсь ограничить себя. Уже плюс десять килограммов», — сообщила звезда. Орлова призналась, что рядом с избранником, который старше нее на десять лет, она чувствует себя как за каменной стеной. Она посоветовала женщинам не бояться бросать мужчин, которые плохо к ним относятся. «Куда уйти, если муж оскорбляет? Но вы же к нему откуда-то пришли. Где-то жили до этого? Родные, друзья, съемная квартира, комната, койко-место – любой вариант лучше, чем жить в унижениях», — высказалась телеведущая.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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