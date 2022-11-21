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Описано будущее цен на автомобили в России

Описано будущее цен на автомобили в РоссииЭкономист Пасько предрек сохранение роста цен на автомобили в РоссииСюжетСпециальная военная операция на Украине

На российском рынке автомобилей наблюдается стагнация из-за общего замедления мировой экономики. В связи с этим покупатели теряют интерес к дорогостоящим покупкам. Как следствие происходит рост цен на автомобили, считает доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько. Будущее цен на автомобили в России он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Мировой рынок автомобилей так и не достиг допандемийного уровня продаж, добавил Пасько. «Вряд ли в ближайшие два года продажи автомобилей выйдут на уровень 2019 года», — высказался эксперт.

Он связал это с нарушением цепочек поставок, которые стали еще более нестабильными с началом специальной военной операции России на Украине. По мнению специалиста это привело к простаиванию многих производственных мощностей по производству в мире в целом.

Международная торговля автомобилями в целом замедлилась, но в наибольшей степени это коснулось России, указал он. Это произошло поскольку многие европейские государства отказались от экспорта в Россию. «В настоящее время Китай постепенно компенсирует эти недопоставки. На эту страну уже приходится свыше 80 процентов российского импорта автомобилей. Частично поставки восполняются за счет экспорта в Россию через третьи страны, но в любом случае пока проблема дефицита на рынке автомобилей не преодолена, и динамика цен является в целом повышательной», — поделился данными специалист.

Период быстрого роста цен на рынке в целом уже был пройден в феврале-апреле 2022 года, указал он. В ближайшие месяцы следует ожидать вялой ценовой динамики, однако рост цен сохранится, добавил Пасько.

В результате формирующегося дефицита цены на подержанные автомобили также стали расти, объяснил специалист. Это произошло поскольку выбор потребителей существенно сузился. «На рынке подержанных автомобилей лидером является Япония, санкции которой не охватывают рынок подержанных автомобилей», — отметил эксперт.

Пасько отметил, что импорт всех автомобилей в Россию приходится сейчас на две страны — Китай и Японию. Это ведет к сохранению устойчиво высоких цен в условиях фактического отсутствия конкуренции, заключил он. Однако и за рубежом продолжается рост цен на автомобили, поделился эксперт. Причем, если речь идет о новых автомобилях, этот рост связан увеличением затрат на сырье, а также с дефицитом чипов и полупроводников, указал специалист.

«Если в мире можно ожидать незначительного снижения цен как на новые, так и на подержанные автомобили, то в России будет наблюдаться обратная тенденция, поскольку ситуация с продажами новых автомобилей вряд ли улучшится в ближайшее время. А любой рост цен на новые автомобили автоматически приведет к росту цен на подержанные транспортные средства», — заключил Пасько.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сообщил, что на российском рынке заметен рост продаж отечественных автомобилей. В сентябре и октябре цены на автомобили будут расти, предупредил он, однако к январю они начнут снижаться.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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