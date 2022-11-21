. Оскар Кучера жестко оскорбил Даню Милохина

Певец и тиктокер Даня Милохин попал под шквал критики. Сбежавший в США тиктокер исполнил гимн Украины во время стрима с Артуром Бабичем. Поступок блогера вызвал недовольство у поклонников и представителей шоу-бизнеса. Известный журналист тоже не смог промолчать. Накануне в Сети появилось видео, на котором Даня Милохин исполняет гимн Украины вместе с товарищем по TikTok-дому Dream Team House. Блогер неправильно выговаривал слова, а Артур Бабич его поправлял и подсказывал, как их правильно произносить. Поведение Дани вызвало массу недовольства у российских зрителей и общественности. Провокационную трансляцию прокомментировал известный журналист Михаил Шахназаров. «Заметьте, гимн России Даня Милохин не пел: ни когда был лицом Сбербанка, ни когда на Первом канале прыгал в «Ледниковом периоде». Вот оно истинное лицо. «Он такой непосредственный овощ», как сказал Никита Сергеевич Михалков», — возмущен Михаил. Милохин же считает, что не заслужил такой травли. «Люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали видео, где я пою гимн России до этого», — объясняется он на своем YouTube-канале «Шах и мат».Одним из первых выходку Дани прокомментировал Оскар Кучера. В личном Telegram-канале телеведущий жестко и эмоционально раскритиковал блогера, попутно обзывая его. «Какое же счастье, что это дупло больше не будет мучить уши и глаза наших детей. Дети, кстати, слово «мразь» пишется с буквы «милохин»», — заявил Кучера. Незадолго до этого Даня оказался в центре скандала, неожиданно отказавшись от участия в шоу «Ледниковый период». На телепроекте он выступал с фигуристкой Евгенией Медведевой. Пара завоевала любовь зрителей, поговаривали, что молодые люди испытывают друг к другу чувства. Однако, это была лишь иллюзия, так как Даня перед уходом даже не предупредил напарницу о своем решении. Тиктокер просто поставил продюсеров, тренеров и участников перед фактом, выпустив обращение в соцсетях. «Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался «Ледниковым периодом», потому что это для меня было что-то новое. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». И я свалил», — пояснил 20-летний блогер.