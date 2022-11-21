. «От Гордеевой к Гориной» — Архипов как переходящий трофей
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«От Гордеевой к Гориной» — Архипов как переходящий трофей

«От Гордеевой к Гориной» — Архипов как переходящий трофей
Кирилла Архипова закрыли в Изоляторе с Катей Гориной. Многим интересно, станет ли это очередным провалом Екатерины Гордеевой. На Дом-2 в очередной раз произошло нечто интересное. Кирилл Архипов, словно трофей, в очередной раз начал переходить от Гордеевой к Гориной. Как оказалось, Катю заперли вместе с ним в изоляторе. В итоге Гордеева ходит разочарованная и грустная, в то время как сам Архипов красуется перед бывшей девушкой и ходит по карьеру в одних трусах.

Не так давно Горина начала строить теории о том, почему Кирилл так и не объявил себя парой с Гордеевой. Более того, она решила рассказать Александра Черно, что Архипов творил в постели. Естественно, девушка слегка приукрасила происходящее, из-за чего хохот раздавался на всю женскую спальню.
Пока что между двумя Катями счет один:один. Судя по всему, Архипов решил напомнить Гориной, что их ранее связывало. На Дом-2 они изначально встречались примерно три недели. После этого они на пару недель разбежались и сейчас ведущие их снова столкнули в одном изоляторе. Интересно, станет ли это очередным провалом на любовном фронте у Гордеевой или всё ещё может наладиться?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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