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Овечкин стал худшим в НХЛ

Овечкин стал худшим в НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не отметился результативными очками в матче с "Колорадо Эвеланш", в котором "столичные" уступили со счетом 0:4. Показатель полезности Овечкина составил -1. В нынешнем сезоне у 37-летнего нападающего в графе "полезность" -14.

Хоккеист стал худшим в сезоне-2022/2023 НХЛ по этому статистическому показателю. Немногим лучше показатель полезности у канадского форварда "Аризоны Койотс" Баррета Хэйтона (-13). Овечкин провел на льду в этом сезоне 20 матчей, забросить смог девять шайб и отдать восемь результативных передач.


Россиянин все еще продолжает погоню за лучшим снайпером в истории хоккея Уэйном Гретцки. Пока в активе Овечкина 789 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 12 голов. Гретцки - рекордсмен НХЛ, на его счету 894 гола. Сам Гретцки даже признался, что в какой-то мере болеет за Ови и уже готов к тому, что тот превзойдет его достижение.

В начале октября Овечкин побил рекорд Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. Решающую шайбу 37-летний россиянин забил в ворота "Аризона Койотс".

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По материалам: uposters.ru

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