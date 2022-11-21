. Овнам нужно дать партнеру больше свободы, а Львам стараться идти на уступки: любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

В завершении последнего осеннего месяца многие знаки зодиака столкнутся с переменами в личной жизни. Для кого-то они будут позитивными, полными любви, приятных событий и положительных эмоций, а кому-то предстоит испытать разочарование и даже боль потерь. В последнюю неделю месяца с 21 по 27 ноября 2022 года особенно важно следить за знаками Вселенной, благодаря которым вы сможете внести некоторые коррективы в происходящие события.

Овен

Для Овнов это будет напряженная неделя, чреватая конфликтами и выяснением отношений с близким человеком. Вы устали от ссор и обид, поэтому готовы «рубить с плеча», хотя в вашем случае можно все изменить к лучшему. Просто нужно дать партнеру больше свободы и немного отдохнуть друг от друга, тогда чувства могут заиграть новыми красками.

Телец

Разногласия с близким человеком возможны в начале недели, когда Тельцы будут переживать период энергетической усталости и упадка сил. Постарайтесь на это время уединиться и не переносить свои эмоции в семью. Одинокие представители этого знака могут оказаться в обществе приятного человека, с которым завяжутся близкие отношения.

Близнецы





У Близнецов критической окажется середина недели, когда им трудно будет сдерживать эмоции. Своими высказываниями вы можете нанести обиду близкому человеку. Почувствовав, что ситуация обостряется и ведет к конфликту, постарайтесь усилием воли его избежать.

Рак

Ракам, находящимся в поиске или в самом начале отношений, стоит быть очень внимательными и получше присмотреться к своему избраннику. Не исключено, что рядом с вами окажется совсем не тот человек, на которого вы можете положиться.

Лев

У Львов на этой неделе полная гармония и взаимопонимание в личных отношениях. Вы будете благодарить судьбу за то, что она послала вам близкого по духу человека. Но вам надо учиться беречь свое счастье, быть более заботливыми и стараться идти на уступки в мелочах.

Дева





Девам на этой неделе предстоит столкнуться с серьезными испытаниями в личных отношениях. Возможно, это будет измена или какой-то неприятный поступок близкого человека. Интуиция и знаки Вселенной подскажут вам, как поступить в этом случае и стоит ли продолжать отношения.

Весы

Изменения в личной жизни Весов могут произойти к концу этой недели. Скорее всего, они будут положительными, но их исход будет зависеть от вашего отношения к близкому человеку и от способности его понимать. Не принимайте поспешные решения, любую возникшую ситуацию обдумывайте очень тщательно.

Скорпион

У Скорпионов в отношениях со второй половинкой может возникнуть конфликт, как говорится, «на ровном месте». Просто никто из вас не захочет уступать и вы не сможете прийти к компромиссу. Чтобы не оказаться на грани разрыва отношений, постарайтесь держать себя в руках и не проявлять негативные эмоции.

Стрелец





Эту неделю Стрельцам следует провести рядом с близким человеком, проявив к нему знаки внимания, подарив тепло и заботу. Это будет ваша инвестиция в счастливое совместное будущее, которое обещает подарить судьба. Но вы же можете все и разрушить одним неосторожным словом.

Козерог

Идеальное время для новых знакомств, встреч и романтических свиданий, которое одинокие Козероги могут использовать в свою пользу. Семейным представителям этого знака также следует внести в свою жизнь немного позитива, пригласив близкого человека на романтический вечер или устроив ужин при свечах.

Водолей

Водолеям на этой неделе следует остерегаться спонтанных поступков и резких высказываний в адрес близкого человека. Даже если вам будет казаться, что между вами пробежала черная кошка и прежних отношений уже не вернуть, не спешите усугублять ситуацию. Все может поменяться в лучшую сторону, когда вы этого совсем не ожидаете.

Рыбы





Рыбам пора научиться отпускать прошлое, которое мешает их личной жизни. Будьте уверены в том, что самые счастливые годы у вас впереди, иначе вы сами отрежете себе к ним доступ. В конце недели позвольте себе немного расслабиться и провести время с близким человеком. Одинокие Рыбы, оказавшись в приятной компании, могут встретить человека, с которым захочется построить отношения.