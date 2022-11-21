. Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом

Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом

Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом
Певица Максим сделала громкое заявление о своем бывшем мужчине. Артистка всегда старалась скрыть личную жизнь от посторонних глаз. Однако в последнее время Марина все чаще интригует поклонников тонкими намеками. Поклонники творчества МакSим уже долгое время гадают, кто же является избранником любимой артистки. Сегодня она разместила игривую фотографию в мини и оставила загадочное послание. «Эй, кто там спит с моим бывшим? Спите качественнее, а то он мне опять пишет», обратилась МакSим.
Подписчики разделились на два лагеря. Первые посмеялись над ироничной записью. «Урыла и закопала», «Вот это комментарий!», «Ну и юморок у тебя, веселушка наша», «Круто сказано», «Ах ты, проказница», — улыбаются они. Вторые не оценили шутку: «Что с ней?», «Фотографии красивые, но подпись — детский сад», — возмущаются другие. Стоит отметить, это не первый раз, когда МакSим подлила масла в огонь. Не так давно она расплакалась прямо во время концерта в Москве и сделала неожиданное признание: «Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда». В последовавшей за этими словами музыкальной композиции фанаты рассмотрели намек на болезненное расставание с любимым человеком, но его имя артистка так и не раскрыла. Напомним, МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, от которого родила дочь Александру. В 2014 году певица, казалось, нашла надежное плечо — бизнесмена Антона Петрова. Она во второй раз стала мамой прекрасной девочки Марии. Однако и этот союз развалился. О последующих романах звезды ничего не известно — певица не стремится выставлять на всеобщее обозрение избранников.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Праздник архангела Михаила 21 ноября 2022 года
Праздник архангела Михаила 21 ноября 2022 года
Эвелина Бледанс показала свои соски
Эвелина Бледанс показала свои соски
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом
Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом
Простой рецепт из "подручных" продуктов
Простой рецепт из "подручных" продуктов
Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря
Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря
Овечкин стал худшим в НХЛ
Овечкин стал худшим в НХЛ
Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже почти 5 лет
Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже
Овнам нужно дать партнеру больше свободы, а Львам стараться идти на уступки: любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Овнам нужно дать партнеру больше свободы, а Львам стараться идти на

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на
Разочаровывающий обзор Tesla
Разочаровывающий обзор Tesla

Еще по теме

МакSим похвасталась накачанным прессом
Певица МакSим переживает кризис в личной жизни
Директор Максим прокомментировал ее предательство
На концертах Максим дежурит реанимация