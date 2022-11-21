. Певица Максим потребовала от любовниц бывшего заниматься с ним сексом

Певица Максим сделала громкое заявление о своем бывшем мужчине. Артистка всегда старалась скрыть личную жизнь от посторонних глаз. Однако в последнее время Марина все чаще интригует поклонников тонкими намеками. Поклонники творчества МакSим уже долгое время гадают, кто же является избранником любимой артистки. Сегодня она разместила игривую фотографию в мини и оставила загадочное послание. «Эй, кто там спит с моим бывшим? Спите качественнее, а то он мне опять пишет», обратилась МакSим.Подписчики разделились на два лагеря. Первые посмеялись над ироничной записью. «Урыла и закопала», «Вот это комментарий!», «Ну и юморок у тебя, веселушка наша», «Круто сказано», «Ах ты, проказница», — улыбаются они. Вторые не оценили шутку: «Что с ней?», «Фотографии красивые, но подпись — детский сад», — возмущаются другие. Стоит отметить, это не первый раз, когда МакSим подлила масла в огонь. Не так давно она расплакалась прямо во время концерта в Москве и сделала неожиданное признание: «Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда». В последовавшей за этими словами музыкальной композиции фанаты рассмотрели намек на болезненное расставание с любимым человеком, но его имя артистка так и не раскрыла. Напомним, МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, от которого родила дочь Александру. В 2014 году певица, казалось, нашла надежное плечо — бизнесмена Антона Петрова. Она во второй раз стала мамой прекрасной девочки Марии. Однако и этот союз развалился. О последующих романах звезды ничего не известно — певица не стремится выставлять на всеобщее обозрение избранников.