Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов (17 фото)
Сегодня, 00:21 Вадим Карасев
Далекому не каждому выпадает возможность побывать за съемочной площадке голливудского блокбастера. Но благодаря закадровым снимкам мы можем немножко прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя участником съемочной группы. Всем приятного приятного просмотра.
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро
Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»
Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»
Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»
Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»
На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»
Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов
Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»
Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»
Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»
Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»
Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису
Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»
Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»
Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро
Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»
Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»
Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»
Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»
На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»
Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов
Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»
Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»
Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»
Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»
Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису
Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»
Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»
Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато
По материалам: триникси