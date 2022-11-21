. Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов (17 фото)
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Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов (17 фото)

Ана де Армас превращается в Мэрилин МонроДалекому не каждому выпадает возможность побывать за съемочной площадке голливудского блокбастера. Но благодаря закадровым снимкам мы можем немножко прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя участником съемочной группы. Всем приятного приятного просмотра.

Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро


Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»

Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»
Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»

Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»
Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»

Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»
Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»

Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»
На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»

На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»
Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов

Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов
Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»

Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»
Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»

Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»
Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»

Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»
Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»

Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»
Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»

Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису

Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису
Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»

Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»
Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»

Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»
Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато

Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато
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По материалам: триникси

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Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов (17 фото)
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