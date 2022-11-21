. Польша защитится от украинских ракет немецкими ЗРК Patriot
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Польша защитится от украинских ракет немецкими ЗРК Patriot

Польша защитится от украинских ракет немецкими ЗРК Patriot

Польша разместит немецкие комплексы противоракетной обороны (ПВО) Patriot на границе с Украиной. Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер, по совместительству глава Минобороны республики Мариуш Блащак.

Глава польского оборонного ведомства заявил, что в ближайшие часы он поделится инициативой с коллегами из Германии, представители которой ранее пообещали поставить в Польшу дополнительные системы ПВО. Присутствие противоракетных комплексов на границе, предположительно, убережёт восточноевропейскую республику от случайных ударов Украины, подобных тому, что произошел на прошлой неделе.


"Я с удовлетворением принял предложение министра обороны ФРГ о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной", — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В ночь на 16 ноября польские СМИ передавали информацию о падении двух ракет на территории Польши. Из-за детонации снарядов в Люблинском воеводстве, расположенном на границе с Украиной, погибли два человека. МИД Польши предположил, что ракеты были произведены в РФ, и даже вызвал российского посла. Президент республики Анджей Дуда поначалу заявлял, что Варшава не располагает точной информацией насчет удара, но позже признал, что это была украинская ракета.

Специалисты Министерства обороны РФ идентифицировали обломки ракеты как части зенитно-ракетного комплекса С-300, принадлежащего Украине. Associated Press косвенно подтверждает информацию: на территории Люблинского воеводства упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

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По материалам: uposters.ru

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