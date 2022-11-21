. Польская Gazeta Wyborcza рассказала, когда США заставят Польшу отправить войска на Украину
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Польская Gazeta Wyborcza рассказала, когда США заставят Польшу отправить войска на Украину

Польская Gazeta Wyborcza рассказала, когда США заставят Польшу отправить войска на Украину

Политолог Лешек Сыкульский заявил, что Вашингтон намерен заставить Польшу отправить на Украину войска, пишет Gazeta Wyborcza. Это может случиться, когда Украина начнет слабеть - "американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь".

"Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну?"

Сыкульский подчеркивает, что Варшава начала готовиться к участию в боевых действий уже сейчас, о чем свидетельствуют новые законодательные акты Польши. Речь идет о законе "О защите Отечества", который восстанавливает срочную военную службу, и, "конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин".


"Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", - рассуждает профессор.

Он напомнил, что неделю назад советник украинского президента Алексей Арестович в интервью с Юлией Латыниной* сказал, что поляки якобы согласились забыть о "так называемой Волынской резне". Сыкульский же задается вопросом - почему Украина до сих пор не извинилась перед Польшей за Волынь?

Политолог указывал, что на польской территории в настоящее время обучаются ополченцы, а также "белорусские диверсионные группы", целью которых является проведение специальных военных операций. Сыкульский уверен, что страна имеет дело с ситуацией, когда на ее территории готовятся диверсанты для проведения цветных революций, госпереворотов и путча в соседней республике - Белоруссии.

15 ноября на польскую деревню Пшеводув упали ракеты предположительно украинской системы С-300. Погибли два местных фермера. Президент республики Анджей Дуда выступил с официальными заявлениями касательно инцидента и заявил, что ракета, вероятно, принадлежала ПВО Украины. Он подчеркнул, что Варшава не располагает какими-либо доказательствами, что ракета была выпущена российскими военными. Он уверен, что подобного инцидента не повторится.

* - признан Минюстом иностранным агентом

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По материалам: uposters.ru

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