Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Наложенный на «Газпром» в Польше штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро) отменен решением Польского суда по конкуренции и защите прав потребителей сообщает Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган).
Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток-2». Еще 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.
Регулятор пообещал обжаловать это решение. Представитель ведомства указал, что суд устно обосновал вердикт отсутствием совместного предприятия у оштрафованных компаний, невозможностью выяснить последствия для экономики, а также нехваткой у UOKiK компетенций для оценки предположений о попытках компаний обойти закон.
UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall 7 октября 2020 года. Все компании обжаловали это решение, разбирательство заняло более двух лет.
Газопровод «Северный поток-2» достроен, но не эксплуатируется. Кроме того, одна его нитка была атакована и уничтожена в результате взрыва. Президент России Владимир Путин указал, что поставки могли бы вестись по уцелевшей ветке, но признал, что не верит в такое развитие событий.