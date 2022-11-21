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Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода

Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопроводаПольский суд отменил штраф «Газпрому» на €6,5 млрд за строительство «Северного потока-2»Сюжет«Северный поток-2»:

Наложенный на «Газпром» в Польше штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро) отменен решением Польского суда по конкуренции и защите прав потребителей сообщает Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган).

Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток-2». Еще 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.

Регулятор пообещал обжаловать это решение. Представитель ведомства указал, что суд устно обосновал вердикт отсутствием совместного предприятия у оштрафованных компаний, невозможностью выяснить последствия для экономики, а также нехваткой у UOKiK компетенций для оценки предположений о попытках компаний обойти закон.

UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall 7 октября 2020 года. Все компании обжаловали это решение, разбирательство заняло более двух лет.

Газопровод «Северный поток-2» достроен, но не эксплуатируется. Кроме того, одна его нитка была атакована и уничтожена в результате взрыва. Президент России Владимир Путин указал, что поставки могли бы вестись по уцелевшей ветке, но признал, что не верит в такое развитие событий.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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