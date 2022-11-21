. Праздник архангела Михаила 21 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Православный мир знает множество праздников, и 21 ноября верующие вознесут молитвы Архангелу Михаилу, чтобы получить от него поддержку и покровительство как в делах, так и в личной жизни.

Ежегодно 21 ноября верующие посещают храмы и церкви, чтобы вознести искренние молитвы одному из самых могущественных архангелов Михаилу. Искренние просьбы помогут защититься от любого зла, обрести поддержку Свыше и не бояться за свое будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот праздничный день в кругу близких, чтобы укрепить семейные узы и обрести самую сильную защиту Небес.

Ежегодно 21 ноября верующие возносят молитвы Архангелу Михаилу, который выступает защитником воинов и тех, кто столкнулся с трудностями. Торжественные службы проходят во всех церквях и храмах, и каждый желающий может посетить их.

Полное название церковного праздника звучит так: Собор Архистратига Михаила и прочих сил небесных. В этот день молятся не только верховному Ангелу, но и призывают своих духовных хранителей на помощь, рассказывают о тяготах и просят усмирить боль в душе.

В день православного празднования священнослужители читают общие молитвы, прося Архангела Михаила защитить невинно осужденных, даровать победу воинам и оградить каждого от бед и лишений.

Традиционно в день праздника устраивают семейные застолья, приглашая близких родственников разделить скромную трапезу. Перед началом обеда молятся, прося помощи и защиты для каждого живущего на земле.

По традиции 21 ноября не посещают шумных мероприятий. Время проводят среди близких и молятся, чтобы обрести гармонию с окружающим миром.