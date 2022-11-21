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Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьмиПрезидент Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет

С 1 января 2023 года в России беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая финансовую поддержку беременных женщин, которые встали на учет на раннем сроке (до 12 недель), а также выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Если в семье несколько детей указанного возраста, пособие будет назначаться на каждого ребенка.

При назначении выплат будут учитываться доходы семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, а также трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на эти цели из федерального и регионального бюджетов страны будет направлено 1,7 триллиона рублей. В правительстве ранее отмечали необходимость создания целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности.

Параллельно президентом был подписан закон о смягчении бюджетного правила на 2023-2024 годы. Согласно нему, на финансирование текущих расходов можно будет направлять не более восьми триллионов рублей нефтегазовых доходов каждый год. Позднее цифра будет индексироваться на четыре процента каждый год, что соответствует целевому уровню инфляции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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