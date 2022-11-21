. Редкую средневековую костяную флейту нашли в Англии
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Редкую средневековую костяную флейту нашли в Англии

Редкую средневековую костяную флейту нашли в Англии

При раскопках в Херн-Бей — графство Кент, на юго-восточном побережье Англии — была обнаружена редкая средневековая костяная флейта. Инструмент был обнаружен в пределах прямоугольного ограждения, ограниченного рвом. Он был найден в слое керамики, датируемой XII–XV веками.

Инструмент представляет собой продольную флейту, напоминающую современную блокфлейту. Она была сделана из большеберцовой кости овцы или козы. В верхней части было просверлено пять отверстий для пальцев, а в нижней части — отверстие для большого пальца. Археологи полагают, что у инструмента мог быть какой-то мундштук, который сейчас утерян, но кроме этого флейта цела и находится в отличном состоянии. Находка очень похожа на флейту из аббатства Кейншем в Сомерсете, найденную в 1964 году рядом с монетой середины XIV века.

Такая конструкция музыкальных инструментов — очень древняя. Самая старая подтвержденная флейта в мире была вырезана из кости белоголового сипа 40 000 лет назад, а вероятный фрагмент неандертальской флейты из кости медведя еще на 20 000 лет старше. Однако на археологических раскопках такие флейты встречаются нечасто. Например, в Великобритании за всё время было обнаружено всего около 120 таких флейт, датируемых периодом с V по XVI век.

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По материалам: polit.ru

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