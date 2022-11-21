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Репортера обворовали в прямом эфире

Репортера обворовали в прямом эфиреРепортера из Аргентины обворовали в прямом эфире с чемпионата мира по футболу в Катаре

Репортера аргентинского телеканала Todo Noticias Доминик Мецгер обворовали во время прямого эфира в преддверии старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Мецгер вела трансляцию из района Корниш в Дохе в преддверии первого матча турнира. Во время прямого эфира она танцевала с фанатами, после чего у нее из сумочки пропали деньги и документы. И хотя момент кражи не попал в кадр, журналистка уверена, что это произошло именно во время съемки.

«У меня была с собой маленькая сумка со всеми необходимыми вещами, мой бумажник, ключи от нашего гостиничного номера, несколько салфеток. Я танцевала с толпой, и я уверена, что именно в этот момент кто-то расстегнул молнию сумки и забрал мой бумажник. После того как я закончила трансляцию, я хотела взять свой кошелек, чтобы купить бутылку воды, а потом поняла, что в сумке его нет», — рассказала она.

Мецгер добавила, что сообщила о краже в полицию.

Ранее сообщалось, что интервью с туристом помогло полицейским поймать пляжного вора в Испании. Мужчина попал в объектив камеры во время совершения кражи на пляже в Барселоне.

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По материалам: lenta.ru

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