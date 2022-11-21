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Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по 27 ноября 2022 года нумерологический гороскоп

Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по 27 ноября 2022 года нумерологический гороскоп

Нумерологический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года подскажет, что следует делать в этот период и каких действий, наоборот, опасаться. Прислушайтесь к советам экспертов. Эти рекомендации помогут справиться с любыми ситуациями.

Нумерологический расчет на неделю с 21 по 27 ноября

Первым делом следует узнать, какая цифра будет главенствовать. Для этого нужно арифметически сложить все даты недели (только дни) и добавить порядковый номер месяца. Процедуру проводим, пока не получим одну цифру. В нашем случае это «восьмерка». 

Цифра отвечает за деньги. Особые успехи ждут людей, которые занимаются бизнесом и работают с финансами (кассиры, бухгалтеры, банкиры, экономисты). Благоприятная неделя для ученых и преподавателей точных наук.  

«Восьмерка» любит любые манипуляции с деньгами, в том числе и траты. Не стоит экономить. Смело тратьте деньги на развлечения, одежду, аксессуары и милые безделушки.  

Талисманы удачи на следующие 7 дней


Некоторые милые вещицы способны привлечь фортуну. Это могут быть украшения, бижутерия или даже блокнот с изображением талисмана. Если желаете столкнуться с небывалым везением в эту неделю, используйте такие амулеты:

  • золотые украшения ― драгоценный металл повышает мотивацию, стимулирует к активным действиям;
  • символ бесконечности, то есть перевернутая «восьмерка», означает богатство и мудрость, бесконечность ресурсов Вселенной;
  • авантюрин ― помогает определиться с правильным решением по жизни;
  • топаз ― привлекает удачу, способствует приятным стечениям обстоятельств. 

Будьте осторожны, выбирая символ бесконечности. Если вы носите перевернутую «восьмерку», то внимательнее следите за своими словами и действиями. Они не должны нарушать кармические законы. 

Советы на неделю от нумерологов 


С 21 по 27 ноября можно заниматься любыми делами, связанными с общением и деньгами. Смело знакомьтесь, запускайте социальные проекты и посещайте интересные мероприятия. Не откладывайте шопинг, иначе упустите выгодные покупки.

Неделя также благоприятна для таких дел:

  • обучение;
  • занятия искусством;
  • посещение бассейна или тренажерного зала;
  • времяпрепровождение в одиночестве;
  • менять социальный статус (сделать предложение руки и сердца, жениться или выходить замуж).

Нумерологи отмечают, что «восьмерка» не требует особых усилий в некоторых сферах. Не перетруждайтесь дома. Не стоит затевать ремонт, перестановку или генеральную уборку — силы и энергию потратите зря.

Обострение интуиции поможет принять важное решение. Поэтому взвешивайте все «за» и «против», но окончательно делайте выбор, прислушиваясь к своему внутреннему голосу.   

Социально активные люди почувствуют некую усталость от общества. Посвятите вечер приятному уединению, посмотрите добрый фильм или почитайте интересную книгу. На следующий день все пройдет.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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