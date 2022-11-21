. Рогов сообщил, что Украина мешает выезду жителей из Запорожья
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Рогов сообщил, что Украина мешает выезду жителей из Запорожья

Рогов сообщил, что Украина мешает выезду жителей из Запорожья

Украинское руководство ограничивает выезд граждан с территории города Запорожье и пытается использовать их в качестве живого щита для прикрытия важных объектов. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал ТАСС.

По его словам, такими действиями Киев стремится сохранить в целости в том числе склады, пункты дислокации и другие военные сооружения.

«Это тактика ВСУ — использовать мирное население в качестве живого щита. <...> Поэтому дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами. Мы говорим конкретно о городе Запорожье, где у них тактика «слоеного пирога», чтобы боевики [президента Украины Владимира] Зеленского, иностранного легиона жили в окружении мирных людей, чтобы военные склады находились в окружении мирных объектов», — рассказал Рогов.

Председатель движения добавил, что Украина не дает покинуть город в том числе тем, кто имеет на это полное право в соответствии с законодательством республики, например, многодетным семьям и инвалидам. «Дают только в том случае, если оплачивают взятку от 2,5 тысячи долларов до восьми тысяч долларов с человека», — отметил он.

Как передавала «Парламентская газета» накануне, Вооруженные силы РФ уничтожили цех по сборке авиадвигателей на оборонном предприятии «Мотор Сич» в Запорожье.

Ранее стало известно, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле украинскими военными поселка Михайловка в Запорожской области. Тогда Рогов рассказал, что два человека были доставлены в реанимацию, еще четверо — в хирургическое отделение.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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