. СК назвал причины пожара на цветочном складе Москвы
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СК назвал причины пожара на цветочном складе Москвы

СК назвал причины пожара на цветочном складе Москвы

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы произошел в результате ненадлежащего хранения продукции, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие установило, что днем 20 ноября на Комсомольской площади загорелись два строения общей площадью 2500 квадратных метров.

Как писала «Парламентская газета», при пожаре на складе частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. После тушения возгорания были обнаружены тела нескольких человек. По последним данным, жертвами происшествия стали семь человек. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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