. США и ЕС потребовали от Китая платить репарации за загрязнение окружающей среды

Вадим Карасев

США и ЕС потребовали, чтобы Китай вложился в работу фонда репараций ООН по климату

Участники переговоров из почти 200 стран разработали соглашение о выплате репараций бедным странам, которые пострадали от изменения климата. Ключевым требованием Европейского союза и США в рамках договора было заставить Китай и другие «крупные страны-загрязнители» максимально вложиться в фонд. Сделка была подписана в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх в рамках климатического саммита COP27, пишет Fox News.

Детали, касающиеся работы фонда, пока не уточняются. Но уже известно, что он будет существовать за счет взносов развитых стран и других частных и государственных источников, таких как международные финансовые учреждения. О том, планируют ли страны ЕС или США вложиться в работу фонда, не уточняется.

Хотя фонд будет в основном нацелен на наиболее уязвимые страны, у стран со средним уровнем экономического развития, серьезно пострадавших от климатических бедствий, также будет возможность для получения помощи.

Скорее всего, детали станут главной темой конференции по климату в Объединенных Арабских Эмиратах в 2023 году. Пока что лишь несколько стран взяли на себя значительные обязательства по выплатам.