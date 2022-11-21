. Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно информации Тома Хендерсона
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Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно информации Тома Хендерсона

Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно информации Тома Хендерсона


Известный игровой инсайдер Том Хендерсен, который практически без ошибок сообщает всю информацию о планах издательства Electronic Arts, явно имея надежные источники в издательстве, рассказал, когда стоит ждать новую информацию про Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, разработчики готовятся показать Star Wars Jedi: Survivor в декабре на The Game Awards 2022 — шоу состоится 8 декабря.

Ожидается, что 8 декабря в рамках The Game Awards 2022 игра Star Wars Jedi: Survivor получит новый трейлер, будет объявлена дата релиза проекта и стартуют предварительные заказы игры. Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что EA рассчитывает выпустить игру в конце первого квартала 2023 года, то есть в марте будущего года.

Напомним, официальный анонс Star Wars Jedi: Survivor состоялся в мае этого года. Проект создается Respawn Entertainment в сотрудничестве с Lucasfilm Games. Игра выходит только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, она станет прямым продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order.

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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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