. Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области

Вадим Карасев

Переселенцев из Херсонской области разместили в одной из гостиниц Ставрополя, сообщает "СвоёТВ. Ставропольский край".

Семье с двумя детьми пришлось уехать из Новой Каховки из-за постоянных обстрелов. До Ставрополя семье Дианы Митиной пришлось добираться на машине.

"Стреляют, летают ракеты. Мы уезжали — не было газа. На следующий день, когда мы уехали, не было ни света, ни воды, ничего. Одеяла с собой брали, куртки. Детей в тёплое заматывали. Приехали мы сюда в полвторого ночи", — рассказала женщина.

В Ставрополе семья заселилась в гостиницу. Уже в понедельник к ним приедут представители паспортного стола, чтобы помочь с оформлением документов.