. Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области
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Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области

Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области

Переселенцев из Херсонской области разместили в одной из гостиниц Ставрополя, сообщает "СвоёТВ. Ставропольский край".

Семье с двумя детьми пришлось уехать из Новой Каховки из-за постоянных обстрелов. До Ставрополя семье Дианы Митиной пришлось добираться на машине.


"Стреляют, летают ракеты. Мы уезжали — не было газа. На следующий день, когда мы уехали, не было ни света, ни воды, ничего. Одеяла с собой брали, куртки. Детей в тёплое заматывали. Приехали мы сюда в полвторого ночи", — рассказала женщина.

В Ставрополе семья заселилась в гостиницу. Уже в понедельник к ним приедут представители паспортного стола, чтобы помочь с оформлением документов.

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По материалам: uposters.ru

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