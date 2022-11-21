. Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS

Вадим Карасев





Одна из лучших головоломок в Game Pass, игра Superliminal, сегодня получает долгожданный апдейт до консолей нового поколения. Обновление бесплатное, его могут загрузить все игроки, которые обладают версиями Superliminal для Xbox One и Playstation 4. Версия Superliminal из Game Pass тоже обновится бесплатно.

В обновленной версии Superliminal игроков на Xbox Series X и Playstation 5 ждет поддержка 4K при 60 FPS. Характеристики версии для Xbox Series S не уточняются. Кроме того, апдейт включает в себя «Режим разработчика» и «Режим испытаний».

Напомним, игра Superliminal — это головоломка от первого лица, вдохновленная перспективой и оптическими иллюзиями. Ранее игра была высоко оценена пользователями подписки Game Pass.

Watch this video on YouTube Недавно добавленная в Game Pass игра Superliminal получает массу положительной критики