. Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS

Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS


Одна из лучших головоломок в Game Pass, игра Superliminal, сегодня получает долгожданный апдейт до консолей нового поколения. Обновление бесплатное, его могут загрузить все игроки, которые обладают версиями Superliminal для Xbox One и Playstation 4. Версия Superliminal из Game Pass тоже обновится бесплатно.

В обновленной версии Superliminal игроков на Xbox Series X и Playstation 5 ждет поддержка 4K при 60 FPS. Характеристики версии для Xbox Series S не уточняются. Кроме того, апдейт включает в себя «Режим разработчика» и «Режим испытаний».

Напомним, игра Superliminal — это головоломка от первого лица, вдохновленная перспективой и оптическими иллюзиями. Ранее игра была высоко оценена пользователями подписки Game Pass.


Watch this video on YouTube Недавно добавленная в Game Pass игра Superliminal получает массу положительной критики
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину
В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S —
Вирусолог рассказал о новом угрожающем варианте омикрона «грифон»
Вирусолог рассказал о новом угрожающем варианте омикрона «грифон»
Британцы раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке
Британцы раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке
Уроки судьбы для Раков и немного драйва для Стрельцов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Уроки судьбы для Раков и немного драйва для Стрельцов: гороскоп от
Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов
Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов
Битва за пылесос с енотом Лёней
Битва за пылесос с енотом Лёней
Назван российский регион с самыми высокими зарплатами
Назван российский регион с самыми высокими зарплатами
Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского беспилотника
"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть

Еще по теме

Напоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S
Medieval Dynasty из Game Pass получила режим 60 FPS на Xbox Series X и Xbox Series S
Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают обновление до Xbox Series X | S
Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только для Xbox Series X | S