. Тамара Глоба предупредила близнецов, чего не стоит делать в конце ноября 2022

Астролог Тамара Глоба дала совет Близнецам. Мастер по звездам предостерегла Близнецов от опрометчивых шагов в конце месяца. Представители этого знака зодиака должны в это время уделить внимание своим родственникам и отказаться от путешествий, которые могут принести им беды.«Близнецам в конце месяца необходимо беречь свою семью. И это период, когда дорогу лучше отложить», — сказала астролог на своем YouTube-канале. По словам Тамары Глобы, весь ноябрь для Близнецов принесен повышенное внимание к личным делам. Она посоветовала представителям знака быть внимательными к своему здоровью. Не исключила конфликты с сослуживцами.