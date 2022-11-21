. Тамара Глоба предупредила близнецов, чего не стоит делать в конце ноября 2022
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Тамара Глоба предупредила близнецов, чего не стоит делать в конце ноября 2022

Тамара Глоба предупредила близнецов, чего не стоит делать в конце ноября 2022
Астролог Тамара Глоба дала совет Близнецам. Мастер по звездам предостерегла Близнецов от опрометчивых шагов в конце месяца. Представители этого знака зодиака должны в это время уделить внимание своим родственникам и отказаться от путешествий, которые могут принести им беды.
«Близнецам в конце месяца необходимо беречь свою семью. И это период, когда дорогу лучше отложить», — сказала астролог на своем YouTube-канале. По словам Тамары Глобы, весь ноябрь для Близнецов принесен повышенное внимание к личным делам. Она посоветовала представителям знака быть внимательными к своему здоровью. Не исключила конфликты с сослуживцами.
# Шоу-бизнес Глоба Тамара
По материалам: z-aya

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