. Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных деятелей культуры
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Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных деятелей культуры

Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных деятелей культуры

Сейчас очень важно поддержать тех деятелей культуры, которые абсолютно бескорыстно, по зову сердца выступает перед участниками спецоперации и поддерживает их боевой дух. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе об актуальных вопросах создания объединенного «Культурного фронта России».

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Бурляева, в новое общественное движение «Культурный фронт России» войдут выдающиеся артисты, художники, музыканты.  Движение объединит патриотически ориентированных деятелей искусства. Бурляев сообщил, что движение должно стать общероссийским, его отделения должны появиться во всех регионах страны. Цель создания движения — консолидация позитивных сил деятелей культуры, отмечал политик.


Толстой в свою очередь отметил, что сейчас в обществе есть запрос на «внятность позиции», когда люди четко и недвусмысленно отличают добро от зла и хорошее от плохого. По его мнению, нужно быть сильными и поддерживать тех, что находится на фронте.

«Нужно быть с теми, кто остался без своих мужей, братьев, сестер, помогать им, а не сожалеть о тех несчастных, которые эмигрировали в Казахстан или Армению. Плевать на них. Они либо никогда не вернутся, либо вернутся на наших условиях», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что очень важно «подержать тех, кто абсолютно бескорыстно, по зову сердца, по своему чувству долга, ответственности перед людьми выступает часто абсолютно бесплатно перед нашими ребятами в госпиталях, перед мобилизованными, теми, кто защищает страну».


«Таких деятелей культуры большинство, и это очень отрадно. Отрадно, что люди, которые, может, не являются обладателями великих грантов, которые присуждаются, действительно, доказали на деле, что они любят Родину. Просто мы гранты не тем раздавали», — сказал Толстой.

И сегодня задача государства, по его словам, сделать так, чтобы у патриотически настроенных деятелей культуры были все условия для продуктивной деятельности на благо нашего отечества.

«Не надо это превращать в сведение счетов,  чего боятся некоторые из чиновников прежней формации.  Надо отделить тех, кто любит свою страну и готов ей служить от тех, кто перекладывает бумажки и собирает документы на гранты. И это деление должно четко пройти. И это задача нашей сегодняшней встречи», — заключил парламентарий.

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По материалам: pnp.ru

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