. ТОП-10 Steam на этой неделе: 14-20 ноября — ожидаемая новинка Game Pass заняла 2 места по предзаказам

Вадим Карасев





Каждую неделю Steam публикует ТОП-10 проектов, которые принесли максимальную выручку. На этой неделе, с 14 по 20 ноября, лидер среди игр снова не сменился — первое место занимает Call of Duty: Modern Warfare 2, выше нового шутера Activision только Steam Deck.

Интересно, что сразу 2 места в ТОПе по предварительным заказам, 3 и 9, заняла игра Warhammer 40,000: Darktide. Проект должен выйти 30 ноября, но предзаказавшие игроки уже получили доступ к бета-версии, и первые отзывы в Steam «смешанные».

Так выглядит весь ТОП-10 Steam минувшей недели, с 14 по 20 ноября:

Steam DeckCall of Duty: Modern Warfare 2Warhammer 40,000: DarktideCall of Duty: Modern Warfare 2 — Upgrade to Vault EditionCall of Duty: Modern Warfare 2 — Vault EditionSekiro: Shadows Die Twice — GOTY EditionMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesNobody — The TurnaroundWarhammer 40,000: DarktideAmerican Truck Simulator — Texas