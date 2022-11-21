. Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
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Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения

Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
Дочери фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина – Елизавете исполнилось 13 лет, с чем ее поздравили звездные родители. Старшей дочери звездной пары Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной исполнилось 13 лет. Счастливая мама не смогла отказать себе в удовольствии публично поздравить Елизавету в соцсети.
«Уже такая взрослая!!! С днём рождения, любимая наша девочка ❤️🥳 Мы всегда с тобой!!! #13лет», —  написала Татьяна под снимком улыбающейся именинницы, сидящей на песке в полоборота. Подписчики отмечают, что девочка растет настоящей красавицей, а мама добавляет, что еще и умницей. У 41-летней Тотьмяниной и 42-летняя Ягудина есть также младшая дочь Мишель, которая в прошлом месяце отпраздновала семилетие.
«C днём рождения, наша принцесса 👑 13 годиков! Как же быстро время летит....Любим без границ 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰», - подписал фото с именинницей Алексей Ягудин. Сейчас Татьяна и Алексей принимают участие в «Ледниковом периоде». Тотьмянина катается, а Ягудин выступает в роли ведущего, который не может скрыть своих переживаний, когда его супруга идет на рискованные поддержки. В минувший понедельник одна из них действительно закончилась серьезной травмой. Партнер Иван Колесников еще и сильно повредил ей ногу коньком, пришлось уносить фигуристку с ледовой арены на руках. Но при этом, она все равно смогла закончить выступление. «Те, кто знает Таню, этим не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого слово «надо» означает надо, а не «возможно»,   — гордится своей супругой Ягудин.
# Шоу-бизнес Тотьмянина Татьяна
По материалам: z-aya

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