. Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном

Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном

Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерномТурция захотела перерабатывать российскую пшеницу в муку и отправлять бедным странам

Турция хотела бы перерабатывать российское зерно в муку, а затем бесплатно кормить бедные страны. Об этом рассказал президент страны Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал о предложении Кремля бесплатно отправлять зерно в слаборазвитые страны и уточнил, что Анкара будет получать пшеницу, перерабатывать в муку, а только затем отправлять. Ранее Эрдоган говорил, что зерно из России в рамках черноморской инициативы будет поставляться в бедные страны Африки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. МИД России 17 ноября объявил о продлении зерновой сделки еще на 120 дней, до марта 2023 года. На это также согласилась Украина, Турция и ООН.

В свою очередь директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков назвал разблокировку бесплатного российского зерна способом купировать вспышки голода.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных деятелей культуры
Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных
Андрей Малахов заступился за помощника Ксении Собчак
Андрей Малахов заступился за помощника Ксении Собчак
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Сообщение о разграблении Российской армией музея в Херсоне оказалось фейком
Сообщение о разграблении Российской армией музея в Херсоне оказалось
В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции
В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
В НАТО исключили возможность содержательного диалога с Россией
В НАТО исключили возможность содержательного диалога с Россией
Фил Спенсер и Аарон Гринберг создали аккаунты в сервисе Mastodon
Фил Спенсер и Аарон Гринберг создали аккаунты в сервисе Mastodon
Астролог рассказала, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет полон потрясений и неудач
Астролог рассказала, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет
Двух иранских актрис арестовали за снятие хиджабов
Двух иранских актрис арестовали за снятие хиджабов
Уютные места сотрудников, работающих удаленно (25 фото)
Уютные места сотрудников, работающих удаленно (25 фото)
Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Когда слишком долго ждал победы любимой команды
Когда слишком долго ждал победы любимой команды

Еще по теме

Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно с Украины
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
ООН призвала снять ограничения для экспорта товаров из России по зерновой сделке
В ООН понадеялись на продление зерновой сделки