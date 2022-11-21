. Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
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Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки ЭйкоксНа 48-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

На 48-м году жизни умерла американская актриса и звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Об этом сообщает People.

Артистка скончалась 16 ноября, причина ее смерти не разглашается, однако известно, что в марте прошлого года ей диагностировали лейкемию. Знаменитость перенесла несколько курсов химиотерапии.

«Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее», — сообщила невестка актрисы.

В фильмографии звезды насчитывалось более 50 проектов, в числе которых были такие сериалы, как «Темный ангел» и «C.S.I.: Место преступления», однако наибольшую популярность ей принесла роль демона Мэг Мастерс в шоу «Сверхъестественное».

Ранее стало известно, что хип-хоп-исполнитель Брэндон Смит, более известный под псевдонимом B. Smyth, скончался на 29-м году жизни. О трагической новости рассказал брат певца, который также назвал причину его смерти. Музыкант умер в реанимации из-за последствий легочного фиброза — состояния, когда легкие человека покрываются рубцами.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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