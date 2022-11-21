. Уроки судьбы для Раков и немного драйва для Стрельцов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Заканчивается осень, и нам всем очень интересно узнать, чем запомнится этот сезон. Но для каждого знака зодиака ответ будет разным. Астролог Павел Глоба поможет нам разобраться с перспективами ближайшей недели. Узнайте, что вас ждет с 21 по 27 ноября 2022 года.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Нужно быть честным с собой и не гнаться за двумя зайцами одновременно. Это касается любовных отношений, потому что вас, Овны, могут соблазнить идущие будто сами по себе в руки возможности. Старайтесь избегать любовных треугольников, чтобы не пожалеть потом.

Если будет такая возможность, то неделя идеально подходит для деловой поездки. Однако работать на износ крайне опасно для сердечно-сосудистой системы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы могут чувствовать усталость от рутинных обязанностей и даже отношений со своей второй половинкой. Совет от Павла Глобы: устройте себе и любимому человеку небольшой праздник без всякого повода, съездите за город или снимите номер отеля на выходные. Это вас развлечет.

В финансовой сфере Тельцов ожидают траты, возможно, придется раздавать долги в срочном порядке.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы в ближайшую неделю будут заняты решением домашних дел. Нужно постараться урегулировать все конфликты с друзьями и родными, чтобы не доводить до ссор.

Примерно той же стратегии нужно придерживаться с деловыми партнерами. В ближайшие дни лучше не торопить события. Берегите свое здоровье и теплее одевайтесь, чтобы не простудиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам может показаться, что возможно снова войти в ту же самую реку. Однако важно помнить, что повторение ситуаций в нашей жизни — это урок, который мы не усвоили ранее. Вероятно, в прошлом вы не сделали правильных выводов, и пришло время попытаться снова.

Раки могут использовать эту неделю, чтобы немного отдохнуть. Рутина на работе не потребует больших затрат сил и энергии.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам стоит попробовать свои силы в завоевании объекта симпатии. Ваши характеристики просто блистательны, потому можно смело бросаться в бой за сердце возлюбленных.

Те представители знака, которые не жаждут любви, могут побаловать себя туристической поездкой по красивым окрестностям. Это поможет снять стресс и набраться творческой энергии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев начался сложный период в отношениях с партнером. Быстро стабилизировать их не получится, потому что корень проблем кроется очень глубоко. Если остро стоит жилищный вопрос, то самое время заняться им, или хотя бы продемонстрировать партнеру, что вы не безразличны и готовы браться за его решение.

С заработком пока будет туго, однако можно приобретать жилье, размениваться, съезжаться или подбирать квартиру для найма.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С 21 по 27 ноября рекомендуется посещать светские мероприятия и побольше общаться с противоположным полом. Вас могут заинтересовать выдающимся интеллектом и творческой жилкой. Необязательно отношения станут романтическими, но определенную пользу они точно принесут.

Весам стоит остерегаться простудных и вирусных недугов. Деловые разговоры лучше вести по телефону, либо вовсе по переписке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут просто нарасхват. От вас ждут широких жестов, поступков, решений, и вы готовы быть тем человеком, который удивляет. Девушки-Скорпионы наверняка получат много комплиментов, а может, даже предложение руки и сердца.

Собственники бизнеса будут особенно успешны на этой неделе, возможны сторонние вливания в ваше дело.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы должны сделать ставку на активное времяпровождение. Вы очень устали от однообразия, потому нужно запланировать что-то интересное наподобие экстремального отдыха. Можно слегка «встряхнуть» уже имеющиеся отношения, или же пригласить на свидание того, кого мечтаете. Это добавит своеобразного драйва — а вдруг получите согласие?

О работе сейчас лучше слишком не переживать, очень скоро будет некий перезапуск, который приведет к новому старту.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов полоса невезения в делах амурных. Все упирается в странное, почти мистическое недопонимание со стороны противоположного пола. Лучшее, что вы можете сделать — это разобраться, почему так происходит. Может быть, дело в ваших методах заводить разговор.

В ближайшую неделю нужно поберечься, чтобы не получить травму. От изнуряющей работы тоже желательно отказаться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Настало время привнести нотку разнообразия в семейные взаимоотношения, чтобы не начать срываться друг на друге по пустякам. Одинокие Водолеи могут без сомнений заводить знакомства — они окажутся приятными.

В работе тоже удастся преуспеть и даже удивить своих коллег и начальство.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С 21 по 27 ноября, согласно недельному гороскопу, для Рыб наступит время карьерного скачка, потому на любовные отношения сил почти не останется. Постарайтесь минимизировать недовольство второй половинки откровенным разговором.

Финансы, которые вы будете получать, могут уйти на большой ремонт либо приобретение нового жилья.