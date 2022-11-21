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В домашнем задании учтут особенности учеников

В домашнем задании учтут особенности учеников

Соответствующий  приказ Минпросвещения от 07.10.2022 N 888  вступит в силу 21 ноября.

Домашнее задание — это самостоятельная подготовка учеников к занятиям, то есть выполнение ими заданий, которые дали педагоги в рамках образовательной программы.

Объем домашних заданий должен определить учитель в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, а также гигиеническими нормативами. Кроме того, учитывать нужно возрастные, психофизические особенности, способности и интересы учеников.

Делать домашнее задание можно в домашних «и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде». Этот процесс предусматривает выполнение письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ для «совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений».

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По материалам: pnp.ru

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