. В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции
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В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции

В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанцииМЧС ДНР: в Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения подстанции

59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220». Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Как сообщило ведомство, электричество также было отключено на шахтах имени Горького, имени Скочинского и «Лидиевка». Подъем горняков будет осуществляться силами предприятия под контролем спасателей. На поверхности дежурят медики, которые проведут осмотр спасенных россиян.

В МЧС добавили, что на шахтах имени Скочинского и «Лидиевка» электроснабжение уже восстановлено. Кроме того, к генератору была подключена шахта Горького, после чего на поверхность подняли двух ее работников, застигнутых аварией под землей.

Причина повреждения подстанции «Смолянка-220» не уточняется.

В июле в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области погибли два человека, один из которых был спасателем. Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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