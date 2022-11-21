. В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем

В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем

В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днемПесков заявил, что решение о выходном 31 декабря должна принимать Госдума

Решение об установлении официального выходного 31 декабря должна принимать Госдума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это же не наша прерогатива», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении российских властей к этой идее.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Василиса Володина дала гороскоп с 21 по 27 ноября 2022
Василиса Володина дала гороскоп с 21 по 27 ноября 2022
«От Гордеевой к Гориной» — Архипов как переходящий трофей
«От Гордеевой к Гориной» — Архипов как переходящий трофей
В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем
В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным
Европейские трейдеры бросились скупать дизельное топливо из России до начала эмбарго
Европейские трейдеры бросились скупать дизельное топливо из России до
Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию взрыва ракеты
Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию
Кот, который сам просит, чтобы его погладили
Кот, который сам просит, чтобы его погладили
День памяти Георгия Победоносца отмечается 22 ноября
День памяти Георгия Победоносца отмечается 22 ноября
Тейлор Свифт одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards
Тейлор Свифт одержала победу в шести номинациях на премии American
В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину
В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S —

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года

Еще по теме

Депутаты ЛДПР предлагают сделать 31 декабря выходным днем
Зюганов оценил идею сделать 31 декабря выходным днем
Опубликован закон о введении выходного 25 декабря
Рада может ввести еще один выходной день