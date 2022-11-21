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В мире резко упали продажи ноутбуков

В мире резко упали продажи ноутбуковDigiTimes: в октябре продажи Windows-ноутбуков упали на 40 процентов

В октябре совокупные продажи ноутбуков Windows от пяти ведущих производителей сократились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes.

Отмечается, что в сравнении с продажами за сентябрь 2022 года результат октября также ухудшился — на 13 процентов.

По данным издания, лидером продаж в октябре стал бренд Lenovo. На втором месте оказалась компания HP. Единственным производителем, который в октябре показал рост, оказался Dell. Но показатели увеличились незначительно и только за счет низкого спроса со стороны корпоративного сегменте в сентябре.

Самый сильный спад зафиксирован у тайваньских компаний Acer и Asus — продажи их ноутбуков снизились более чем на 20 процентов по сравнению с сентябрем.

Точных данных относительно продаж бренда Apple у DigiTimes нет. Однако источники издания сообщают, что поставки Quanta, крупнейшего производителя MacBook, в октябре также резко упали.

Ранее сообщалось, что в Россию стали поставлять больше китайских смартфонов. За девять месяцев 2022 года в РФ было ввезено более 500 тысяч мобильных телефонов производителя Huawei, что стало рекордным количеством с 2019 года. При этом стало известно о намерении этого бренда окончательно уйти из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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