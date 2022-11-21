. В Москве и области ожидаются «ледяные дожди»

В центральной части России с понедельника, 21 ноября, ожидаются сезонные осадки, близкие к определению «ледяной дождь», рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, «ледяные дожди» 21 ноября пройдут в Орле, 22 ноября — в Туле и на юге Московской области. «Это явление также можно назвать замерзающими и переохлажденными дождями. Они уже выпали в некоторых регионах — Белгороде, Курске», — дополнил синоптик.

В беседе с «360» он также отметил, что утром, 22 ноября, в столице и области может выпасть от десяти до двенадцати миллиметров осадков. «Вторник, 22 ноября, станет самым ненастным в Москве и области», — подчеркнул Шувалов. Несмотря на это, в городе не ожидается сильных морозов. Днем столбики термометра покажут -4…0 градусов.

Температура в похожем диапазоне на рабочей неделе установится и в Санкт-Петербурге. «Первые пять дней вплоть до пятницы погоду будет диктовать антициклон, замерший над Кольским полуостровом. Всю рабочую неделю будет преобладать восточный ветер и небольшие морозы — ночью -4…-6 градусов, днем -2…-4 градуса», — рассказал специалист в интервью «Невским новостям».

На последней неделе ноября в Северной столице пройдет дождь без осадков, ожидается слякотная погода. Температура будет находиться возле нулевой отметки. Из-за температурных перепадов на дорогах города и в Ленинградской области вероятно образование ледяной корки, заключил специалист.