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В НАТО исключили возможность содержательного диалога с Россией

В НАТО исключили возможность содержательного диалога с РоссиейГенсек НАТО Столтенберг исключил возможность «содержательного диалога» с Россией

Возможность «содержательного диалога» НАТО с Россией исключена, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он в ходе парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

Столтенберг также призвал страны-члены НАТО расширить поставки военной помощи для Украины, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией.

Ранее генсек заключил, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство. Он напомнил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО утвердили уже 28 из 30 стран, но Турция пока этого не сделала.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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