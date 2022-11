. В новом трейлере Need for Speed Unbound показывают эффектные скоростные гонки

Вадим Карасев





Разработчики Need for Speed Unbound продолжают знакомить игроков с проектом, релиз которого состоится уже через пару недель. Новое геймплейное видео, которое издательство EA опубликовало сегодня, показывает скоростные гонки в Need for Speed Unbound.

Новый геймплей Need for Speed Unbound длится почти 3 минуты, в нем можно видеть несколько карт заездов из игры, интерфейс самой игры, таблицу лидеров, спорные визуальные эффекты и многое другое. «Соревнуйтесь со временем, перехитрите полицейских и участвуйте в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до The Grand — главного соревнования по уличным гонкам на берегу озера» — сказано в описании видео.

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря, за несколько дней до выхода игры ее можно будет оценить в EA Play и Game Pass Ultimate.