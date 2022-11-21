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В России предложили запретить Twitch

В России предложили запретить TwitchГлава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала запретить Twitch за рекламу наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала запретить в России стриминговые сервисы Twitch и Trovo. Свое предложение глава организации объяснила тем, что на этих платформах рекламируют магазины наркотиков, передает ТАСС.

«Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — сказала она.

По мнению Мизулиной, на сферу видеоигр также должно распространяться серьезное регулирование, вплоть до полного запрета самых жестоких игр. «Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону необходимо поставить под жесткий контроль государства», — сочла она. По утверждению главы организации, многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников в таких внутриигровых чатах.

Ранее Twitch несколько раз оштрафовали в России за отказ удалять противоправную информацию. 18 октября суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление стрима украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Ранее в тот же день Twitch был оштрафован за отказ удалить интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержались сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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