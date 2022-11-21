. В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину

В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» ПутинуПользователи Twitter раскритиковали призыв Мельника к Шольцу «поставить ультиматум» Путину

Пользователи сети раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника за призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу «поставить ультиматум» президенту России Владимиру Путину. Соответствующие комментарии появились под постом в Twitter замглавы украинского МИД.

«Очень поразительно, что вы уже во второй раз прямо обращаетесь с этим требованием к Германии. Чего вы ожидаете? Что Германия в одиночку поведет войну против России? А русские смогут сказать, что плохие немцы снова делают это, как в 1941 году? Серьезно?» — написал пользователь Markus G.

В свою очередь Loni предположила, что у Мельника хорошее чувство юмора, раз он обращается с подобной просьбой к канцлеру. Юзер считает, что Шольц очень нерешителен и «жалок», чтобы ставить ультиматумы российскому лидеру. Roger Haase согласился с ней, добавив, что канцлер ФРГ способен сказать президенту России лишь теплые слова. «Путин может положиться на Шольца», — добавил он.

«Что конкретно должна сделать Германия? У нас недостаточно танков, чтобы должным образом обеспечить собственные войска. А боеприпасов не хватило бы даже на недельную войну. После 45-го война в Германии уже не в моде», — заметил @torstenp.

При этом пользователь Waldkater88 задался вопросом, какое отношение Германия имеет к конфликту на Украине.

В воскресенье, 20 ноября, Мельник обратился в Twitter к Шольцу с просьбой «поставить ультиматум» с последствиями Путину. «Россия понимает только силу. Предъявите Путину ультиматум. С болезненными последствиями», — написал он. По словам Мельника, хорошо, что Германия призвала Путина прекратить проведение специальной военной операции (СВО).

В мае замминистра был замешан в скандале. Он раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». Как утверждал Мельник, канцлер ФРГ ведет себя по-детски. При этом политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в столице республики. Позже замминистра объяснил причину оскорбления «безысходностью».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину
В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Европа бросилась запасаться одним из видов топлива
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S — 4K при 60 FPS
Superliminal из Game Pass получает обновление до Xbox Series X | S —
Вирусолог рассказал о новом угрожающем варианте омикрона «грифон»
Вирусолог рассказал о новом угрожающем варианте омикрона «грифон»
Британцы раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке
Британцы раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке
Уроки судьбы для Раков и немного драйва для Стрельцов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Уроки судьбы для Раков и немного драйва для Стрельцов: гороскоп от
Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов
Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов
Битва за пылесос с енотом Лёней
Битва за пылесос с енотом Лёней
Назван российский регион с самыми высокими зарплатами
Назван российский регион с самыми высокими зарплатами
Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
Умерла 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского беспилотника
"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть

Еще по теме

Немцев возмутило обращение экс-посла Украины к Берлину
В сети раскритиковали Бербок за слова о Путине
Посол Украины потребовал от Германии объяснений из-за заявления об отмене санкций
Маск рассказал о влиянии экс-посла Украины Мельника на ситуацию с сетью Starlink