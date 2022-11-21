. В сети раскритиковали просьбу замглавы МИД Украины «поставить ультиматум» Путину

Вадим Карасев

Пользователи Twitter раскритиковали призыв Мельника к Шольцу «поставить ультиматум» Путину

Пользователи сети раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника за призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу «поставить ультиматум» президенту России Владимиру Путину. Соответствующие комментарии появились под постом в Twitter замглавы украинского МИД.

«Очень поразительно, что вы уже во второй раз прямо обращаетесь с этим требованием к Германии. Чего вы ожидаете? Что Германия в одиночку поведет войну против России? А русские смогут сказать, что плохие немцы снова делают это, как в 1941 году? Серьезно?» — написал пользователь Markus G.

В свою очередь Loni предположила, что у Мельника хорошее чувство юмора, раз он обращается с подобной просьбой к канцлеру. Юзер считает, что Шольц очень нерешителен и «жалок», чтобы ставить ультиматумы российскому лидеру. Roger Haase согласился с ней, добавив, что канцлер ФРГ способен сказать президенту России лишь теплые слова. «Путин может положиться на Шольца», — добавил он.

«Что конкретно должна сделать Германия? У нас недостаточно танков, чтобы должным образом обеспечить собственные войска. А боеприпасов не хватило бы даже на недельную войну. После 45-го война в Германии уже не в моде», — заметил @torstenp.

При этом пользователь Waldkater88 задался вопросом, какое отношение Германия имеет к конфликту на Украине.

В воскресенье, 20 ноября, Мельник обратился в Twitter к Шольцу с просьбой «поставить ультиматум» с последствиями Путину. «Россия понимает только силу. Предъявите Путину ультиматум. С болезненными последствиями», — написал он. По словам Мельника, хорошо, что Германия призвала Путина прекратить проведение специальной военной операции (СВО).

В мае замминистра был замешан в скандале. Он раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». Как утверждал Мельник, канцлер ФРГ ведет себя по-детски. При этом политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в столице республики. Позже замминистра объяснил причину оскорбления «безысходностью».