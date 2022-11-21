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В США подтвердили вину украинских военных в убийстве пленных российских солдат

В США подтвердили вину украинских военных в убийстве пленных российских солдатNew York Times подтвердила вину украинских военных в убийстве пленных российских солдат

Американская The New York Times подтвердила вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве пленных российских военных. Об этом говорится в материале на сайте издания.

По данным газеты, распространившееся в соцсетях видео свидетельствует о том, что украинские бойцы совершили военное преступление, расстреляв в упор по меньшей мере 11 россиян под Макеевкой.

В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что солдаты после сдачи в плен считаются выведенными из строя или некомбатантами. Однако украинцы стреляли в безоружных россиян и «судя по всему, не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте».



Призывы к международному расследованию

Согласно международному праву, французский термин hors de combat — «вне боя» — относится к лицам, которые не способны выполнять свои боевые обязанности и как-либо защитить себя из-за того, что лишились оружия, оказались без сознания или добровольно сдались в плен.

Римский статут Международного уголовного суда гласит, что убийство или ранение hors de combat является нарушением законов международного вооруженного конфликта. Украина подписала этот документ в 2000 году, но так и не ратифицировала его.

Тем не менее, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала расследовать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. Управление верховного комиссара по правам человека Всемирной Организации заявило, что начало изучать подробности инцидента.

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина заверила, что Киев и украинские силовые ведомства проверят видео с расстрелом пленных российских военнослужащих на наличие состава военного преступления. Однако, отметила она, результаты проверки вряд ли смогут выступить доказательством обвинений со стороны российских представителей и ВС РФ.



Москва пообещала возмездие

Следственный комитет России возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК РФ и по статье 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. «Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару», — пообещала она.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил о необходимости покарать виновных, даже если на их поиски уйдут годы. «Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой», — указал он, уточнив, что по понятным причинам считает чистой карой смертную казнь.

Минобороны России предупредило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного. В свою очередь, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал, что несмотря на случившееся, все украинские военнопленные вернутся домой живыми и невредимыми, даже если с их стороны будут провокации.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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