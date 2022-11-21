. В Вашингтоне предупредили о последствиях попыток США состязаться с Россией
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В Вашингтоне предупредили о последствиях попыток США состязаться с Россией

В Вашингтоне предупредили о последствиях попыток США состязаться с РоссиейFA: стремление одновременно противостоять России и Китаю приведет США к провалу

Стремление Вашингтона одновременно состязаться с Россией и Китаем приведет США к провалу. О таких последствиях в статье для Foreign Affairs (FA) предупредил американский аналитик Ричард Фонтэйн.

«Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал», — заявил он. Эксперт отметил, что такое соперничество по всему миру «приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы». Вместо этого, считает Фонтэйн, Вашингтону необходимо более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты.

Ранее журналисты Foreign Affairs указали, что в гонке за лидерство с Россией и Китаем США приносят в жертву демократические ценности. Отмечалось, что мнение американского истеблишмента о том, что конфликт между великими державами является чистым благом для Соединенных Штатов, вытекает из искаженного прочтения истории холодной войны. С одной стороны, соперничество с СССР действительно инициировало принятие многих важных законодательных актов, а также подтолкнуло к развитию инноваций, однако оно же оказало пагубное воздействие на свободу слова, расовое и экономическое равенство и демократический плюрализм.

В августе доктор политических наук, декан Факультета управления и политики МГИМО, член Общественной Палаты России Генри Сардарян рассказал, что США делают в отношении Китая те же ошибки, что и в отношении России. При этом, посетовал он, Вашингтон не способен просчитать последствия своего давления.

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По материалам: lenta.ru

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