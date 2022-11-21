. Василиса Володина дала гороскоп с 21 по 27 ноября 2022
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Василиса Володина дала гороскоп с 21 по 27 ноября 2022

Василиса Володина дала гороскоп с 21 по 27 ноября 2022
Астролог Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз. Наступает новая неделя, и Василиса Володина поделилась, что ожидает представителей каждого знака зодиака в этот период. Неделя с 21 по 27 ноября, по словам Володиной, ожидается благоприятная. Так, людей ждут положительные изменения и открытия. Однако ради новых свершений нужно набраться сил. «Плюсы: прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость. Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного. Минусы: заставить себя что-то делать по-прежнему непросто», — пишет Василиса в личном Telegram-канале.
Также можно ориентироваться на дни, которые поспособствуют развитию. «Понедельник — самый удачный день недели. Вторник — помощник и развлекатель. Четверг — новатор. Воскресенье — мотиватор», — добавила звезда шоу «Давай поженимся!». Блондинка отметила в прогнозе каждый знак зодиака. «Везунчики недели — Львы, Скорпионы и Рыбы. Короли коммуникаций — Близнецы, Стрельцы, и Весы. Богаты на идеи Овны. У Козерогов появятся новые секретики. У Раков эффективные лайфхаки. Тельцы могут найти состоятельных помощников. Девы наладить домашние процессы. Водолеи качественно потусоваться с друзьями», — сказала Володина. Володина, к слову, рассказывала, что необходимо в каждом дне видеть не только негатив. «Заметили, что наши ощущения от объективной ситуации зависят далеко не всегда? Вроде жизнь принципиально не изменилась за последние 2-3 дня — ковид и СВО не окончены, глобальное потепление не отступило, инфляция не снизилась, а… стало легче. Может, белый снежок и легкий морозец радуют? Так в Анапе, например, дождик. То есть не в погоде дело, а в том, что Венера и Меркурий выбрались из сумрачного Скорпиона в знак Стрельца. И сразу кажется, что не все потеряно, что жизнь распахивает возможности шире обычного, что не надо грустить, а надо действовать, преодолевать и вершить», — обращалась она в подписчикам.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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