. Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике

Модель Виктория Лопырева проводит время на пляжах Катара. Посол ФИФА успешно пользуется тем, что не все матчи нынешнего чемпионата мира одинаково зрелищные. Модель, телеведущая и посол ФИФА Виктория Лопырева в эти дни купается в лучах славы в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу. Она уже побывала на церемонии открытия турнира и даже успела встретиться с легендарным португальским футболистом Луишем Фигу. В понедельник у Виктории выдалось свободное утро и она отправилась на пляж, чтобы понежиться под катарским солнцем. На фото, которое звезда опубликовала в социальной сети, она лежит на пляже в черном купальнике с открытыми бедрами. Многие болельщики, наблюдающие за ходом чемпионата по телевизору, выбирают, какие матчи стоит посмотреть, а какие нет. Перед Лопыревой стоит другой выбор: на какие матчи поехать, а на какие нет. «Хорошо, что не все игры интересные. Сейчас посмотрели: Англия - Иран вообще ни о чем. На Сенегал — Нидерланды наверное все-таки поедем. И думаем по поводу матча Америка — Уэльс», — рассказала Виктория подписчикам.