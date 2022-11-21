. Влад Лисовец рассказал о ссоре с Сергеем Зверевым

Стилист Влад Лисовец откровенно рассказал о своей карьере. В начале карьеры Влад работал в студии красоты звездного стилиста. Но когда Лисовец стал узнаваемым и популярным, Сергей Зверев испугался конкуренции и уволил его. Сегодня Лисовец — востребованный эксперт в области моды и красоты: его приглашают на телевидение для участия во всевозможных проектах, а звезды выстраиваются в очередь, чтобы попасть в руки именитого мастера. Чтобы добиться успеха, Владу приходилось трудится 24 часа в сутки. Он переехал в Москву из Баку в 1994 году, работал парикмахером, снимал комнату в коммуналке. Судьбоносным стало знакомство с Сергеем Зверевым, который сам подошел к нему на улице, чтобы пригласить в качестве модели на стрижку. В результате, Влад устроился к стилисту в один из салонов. «Я благодарен даже воздуху, который в тот момент встречал меня в Домодедово. Я вообще человек очень благодарный. Я очень уважал Сережу, но понимал, что если я где-то скажу об этом, — моя победа будет частично принадлежать ему. А сейчас ему принадлежит моя благодарность, а победа — только за мной. Потому что никто не знал, что я с ним познакомился в 1997 году, и что его салон был третьим в моем списке. Потом я выкинул два попроще, и остался в его салоне. Потом он выкинул меня — там ревность и так далее, видимо», — поделился телеведущий.Лисовец признает, что конкуренция существовала, но к нему звезды приходили сами — никого специально он не зазывал. Слухи о талантливом парикмахере расползались быстро, да и сарафанное радио делало свое дело. «Сперва это были «Агата Кристи», потом Орбакайте, Валерий Леонтьев, Влад Сташевский, «Блестящие». Мне нужны были артисты, которые готовы что-то менять», — рассказывает 50-летний специалист. Сегодня Влад пожинает плоды своего многолетнего труда. Он считает, что достаток дается человеку для того, чтобы он был счастливым. «У меня были два «Бентли», которые я продал. У меня почти тысячи метров в собственности в этом доме, салон, кафе, в подвале арт-пространство. Соседняя квартира — 130 кв. метров — мама живет. Часто ходили слухи, что меня кто-то содержит — нет. Я бы с удовольствием. Я всегда любил деньги — это самое важное, и я это не скрывал», — отметил стилист в программе «Однажды» на НТВ.