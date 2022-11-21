. Влад Топалов с яростью бросился защищать Регину Тодоренко

Певец Влад Топалов сделал резкий выпад в адрес обидчиков. В последнее время фанаты и коллеги Влада Топалова обращают пристальное внимание на поведение его супруги. Однако мужчина считает, что злопыхателям не следует совать нос не в свои дела и давать непрошенные советы. Регина Тодоренко, этим летом во второй раз ставшая мамой, решила не засиживаться в декрете. 32-летняя телеведущая уже активно штурмует эфиры и снимается в различных шоу, а в перерывах кормит маленького Мирослава грудью. Фанаты беспокоятся за состояние кумира. Звезда часто жалуется на переутомление из-за плотного графика. Счастливый муж во всем поддерживает жену. Пока Тодоренко пробует силы в певческой карьере или катается на льду, он берет на себя роль заботливого отца и сидит со старшим сыном Михаилом. 37-летний артист также старается защитить супругу и семью от нападок хейтеров. «Если другие люди не понимают нашего поведения — так что? Желание, чтобы мы делали только так, как они понимают — попытка диктовать нам. Если это означает быть «асоциальным» или «нерациональным» в чужих глазах, пусть. Больше всего их обижает наша смелость быть самими собой», — заявил артист.По его мнению, семьи рушатся из-за попыток соответствовать чужим чаяниям. Топалов уточнил, что они с Региной продолжат идти рука об руку, не оборачиваясь на мнение посторонних им людей. «Мы не обязаны давать никому отчета или объяснений, если только наши действия им не вредят или не посягают на их права. Сколько жизней было разрушено этой необходимостью «объяснять», которая обычно подразумевает, чтобы вас «поняли», то есть оправдали. Пускай судят по вашим поступкам, и по ним — о ваших истинных намерениях, но знайте, что свободный человек должен объяснять что-либо только самому себе — своему уму и сознанию — и тем немногим, у которых есть право требовать объяснения», — заключил он. Совсем недавно Роза Сябитова удивлялась трудоголизму Регины Тодоренко. Главная сваха страны уверена, не стоит жертвовать семьей ради карьеры. «Халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям», — предупреждала она супругу Влада Топалова.