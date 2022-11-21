. Все источники питьевой воды хотят внести в единую систему

В трех регионах России с 1 января 2023 года проведут эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для питьевого водоснабжения. Такое распоряжение содержится в проекте постановления Минприроды, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.

Из документа следует, что эксперимент продлится в течение всего 2023 года. За это время источники питьевой воды планируют пересчитать в трех регионах — Чеченской Республике, Ставропольском крае и Тульской области.

Как ожидается, полученные сведения внесут в новую информсистему — «Питьевое водоснабжение», отвечать за которую будет Федеральное агентство по недропользованию. Такая норма содержится в поправках к закону «О водоснабжении и водоотведении».

С помощью системы можно будет не только оценить водные запасы, но и проконтролировать потери воды на этапе добычи и транспортировки, считают авторы инициативы. Также система поможет выявлять места, где вода сейчас добывается незаконно. В итоге доходы в бюджет от водного налога и неналоговых платежей, взимаемых при пользовании недрами и водными объектами, повысятся.

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее