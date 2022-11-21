. Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу Канье Уэста
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Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу Канье Уэста

Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу Канье УэстаTwitter восстановил аккаунт Канье Уэста после блокировки из-за антисемитских высказываний

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста. 20 ноября он опубликовал первый пост после перерыва — Йе, как просит называть себя музыкант, устроил проверку связи на своей странице.

В первом после снятия блокировки твите 45-летний рэпер сообщил подписчикам, что он вернулся. «Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой Twitter», — написал он.

В конце октября уже сообщалось о том, что соцсеть восстановила страницу Уэста. Однако тогда новый владелец Twitter Илон Маск объяснил, что это произошло до того, как он купил компанию. Бизнесмену пришлось объясняться с аудиторией, так как Йе вызвал негативную реакцию общественности из-за антисемитских высказываний, после которых были заблокированы его аккаунты в Twitter и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. После этого число подписчиков бывшего главы государства резко выросло. К моменту бессрочной заморозки, произошедшей 8 января 2021 года, у страницы @realDonaldTrump было около 90 миллионов фолловеров.

Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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