. За Шамана заступился Газманов

Гудков сделал пародию на песню Шамана. Родион Газманов считает, что Александр Гудков действительно провинился. Родион Газманов прокомментировал пародию комика Александра Гудкова на музыканта SHAMAN. Напомним, юморист выдал ролик, высмеивающий композицию новой звезды «Я русский».«Гудков известен своими пародиями и креативными неоднозначными идеями, часто на грани. Проблема в том, что не всегда он эту грань чувствует, что, собственно, его и сгубило. Над некоторыми вещами смеяться нельзя, особенно сейчас», - отвесил пощечину Гудкову Газманов-младший. По словам Родиона Газманова, SHAMAN – хороший певец с отличным вокалом, который вовремя поймал важную тематику. Он был бы не против записать с ним дуэт. Главное, чтобы трек подходил им обоим.